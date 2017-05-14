بالصور.. محطة سكك حديد أسوان تتجمل انتظارًا لافتتاح السيسي



أسوان - إيهاب عمران:

ظهرت محطة السكة الحديد بأسوان في ثوبها الجديد وأبهى صورة قبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، اليوم الأحد، عن طريق "الفيديو كونفرانس".

وانتهت أعمال التطوير ورفع كفاءة المحطة كاملة في مدينة أسوان، والتي نفذتها إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال عام كامل، إذ تم تطوير 4 أرصفة، إضافة لخمسة "شبابيك" جدد لحجز التذاكر للحد من الطوابير الطويلة التى كانت تقف أمام ثلاثة شبابيك منذ إنشاء المحطة، وتطوير جميع المكاتب الإدارية داخلها.

كما شُيد نفق يمر من أسفل أرصفة المحطة الأربعة، ومخرجين من الناحيتين الشرقية والغربية، إضافة إلى تزويد صالة الحجز بشاشة إلكترونية مسجل عليها مواعيد مغادرة ووصول القطارات، وأيضًا تم وضع لوحات فنية تعبر عن المعالم السياحية والأثرية التى تشتهر بها أسوان.

يشار إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات وسيقوم خلال زيارته بافتتاح عدد من المشروعات بأسوان منها محطة السكة الحديد بعد تطويرها، وصوامع الغلال بقرية المفالسة بإدفو.