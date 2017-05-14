أخبار عاجلة

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بنزيما يرد على اتهامه بالبرود

Google+ Print
بنزيما يرد على اتهامه بالبرود بنزيما يرد على اتهامه بالبرود

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على أن كل ما يقوم به داخل الملعب من أجل مصلحة الفريق وحسب، وأنه لا يهتم بمصلحته الشخصية، وذلك بعدما ساهم في الهدف الحاسم الذي سجله إيسكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح بنزيما أن هدوءه الشديد في الملعب لا يعني بالضرورة أنه شخص بارد، مشيرًا إلى أن الهدوء أمر هام للغاية في كرة القدم ويصب في مصلحة الفريق، وأضاف المهاجم الفرنسي أن اللعب في صفوف فريق بحجم ريال مدريد يتطلب الكثير من اللاعب، كون المرينجي الفريق الأفضل في العالم.

وأضاف المهاجم الفرنسي أن اللعب في ريال مدريد يتطلب الموهبة والجهد والعقلية الانتصارية، مشيرًا إلى أن أي لاعب ينبغي عليه التمتع بتلك الأمور من أجل ضمان استمراره مع الفريق فقط.

شاهد أيضا

وأوضح بنزيما أن ريال مدريد نادي معروف عالميا ولا يستسلم ويقاتل على كل شيء ويحترم المنافسين ويهتم باللاعبين الصغار ويتمتع بالتواضع في الفوز والخسارة ويرغب دائما في اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات وتحقيق الألقاب، وذلك ردا منه على الانتقادات التي استهدفت قيم النادي مؤخرًا.

وطالب بنزيما الجميع بالتحدث عن الدور الكبير الذي يلعبه ريال مدريد مع المؤسسات الخيرية والفقراء، مؤكدا على علمه الكبير بالمجهود غير العادي الذي يبذله النادي في تلك المنطقة، خاصة أن ألاف الأشخاص يتلقون المساعدة يوميا بفضل ريال مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية

«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية

صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام»

صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام»

بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع»

بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع»

فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة»

فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة»