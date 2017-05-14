بنزيما يرد على اتهامه بالبرود

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أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على أن كل ما يقوم به داخل الملعب من أجل مصلحة الفريق وحسب، وأنه لا يهتم بمصلحته الشخصية، وذلك بعدما ساهم في الهدف الحاسم الذي سجله إيسكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح بنزيما أن هدوءه الشديد في الملعب لا يعني بالضرورة أنه شخص بارد، مشيرًا إلى أن الهدوء أمر هام للغاية في كرة القدم ويصب في مصلحة الفريق، وأضاف المهاجم الفرنسي أن اللعب في صفوف فريق بحجم ريال مدريد يتطلب الكثير من اللاعب، كون المرينجي الفريق الأفضل في العالم.

وأضاف المهاجم الفرنسي أن اللعب في ريال مدريد يتطلب الموهبة والجهد والعقلية الانتصارية، مشيرًا إلى أن أي لاعب ينبغي عليه التمتع بتلك الأمور من أجل ضمان استمراره مع الفريق فقط.

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وأوضح بنزيما أن ريال مدريد نادي معروف عالميا ولا يستسلم ويقاتل على كل شيء ويحترم المنافسين ويهتم باللاعبين الصغار ويتمتع بالتواضع في الفوز والخسارة ويرغب دائما في اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات وتحقيق الألقاب، وذلك ردا منه على الانتقادات التي استهدفت قيم النادي مؤخرًا.

وطالب بنزيما الجميع بالتحدث عن الدور الكبير الذي يلعبه ريال مدريد مع المؤسسات الخيرية والفقراء، مؤكدا على علمه الكبير بالمجهود غير العادي الذي يبذله النادي في تلك المنطقة، خاصة أن ألاف الأشخاص يتلقون المساعدة يوميا بفضل ريال مدريد.