ثلاثي الـBBC يبحث عن الرقم الغائب هذا الموسم

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يقترب الموسم الحالي من النهاية ولا يزال الثلاثي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما، لم يسجل في مباراة واحدة معا كما اعتادوا في المواسم الثلاثة الماضية، وتحديدًا منذ وصول بيل إلى ريال مدريد في عام 2013، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونجح الثلاثي في التسجيل في مباراة واحدة في 12 مناسبة سابقة، ففي موسم 2013- 2014 سجل الثلاثي في شباك شالكة في دوري الأبطال وإشبيلية وألميريا وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وفي موسم 2014- 2015 سجلوا في شباك بازل في دوري الأبطال ورايو فاليكانو وغرناطة، وفي الموسم الماضي سجلوا في شباك خيتافي مرتين ورايو فاليكانو مجددا وسبورتينج خيخون وإشبيلية.

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وتأمل جماهير ريال مدريد في أن يعود الثلاثي للتسجيل مجددا في مباراة اليوم خاصة أن الخصم إشبيلية هو أول فريق سكنت شباكه أهداف من الثلاثي معا في مباراة واحد وذلك في 30 أكتوبر من عام 2013، عندما فاز الريال بنتيجة 7-3، كما أنه آخر فريق أيضا سجل الثلاثي في شباكه وذلك في مباراة الموسم الماضي التي انتهت بفوز الفريق الملكي برباعية نظيفة.

ولعل السبب في فشل الثلاثي في التسجيل معا في مباراة واحدة هذا الموسم إلى سياسة تدوير اللاعبين التي يتبعها زيدان وعدم خوضهم الكثير من المباريات معا، وذلك إلى جانب الإصابة التي تعرض لها جاريث بيل في الكاحل في شهر نوفمبر الماضي والتي حرمته من المشاركة في المباريات حيث خاض 26 مباراة من أصل 56 مباراة خاضها الريال هذا الموسم.