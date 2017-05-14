علماء أمريكيون يطورون نموذجا مصغرا للرئة يحاكى وظائف الرئة الكاملة

كولومبيا- (أ ش أ):

نجح فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة "كولومبيا" في تطوير نموذج مصغر للرئة يحاكى وظائف الرئة الكاملة ، لتوفير فهم أفضل لأمراض الجهاز التنفسي.

وقد تم تطوير النموذج ثلاثي الأبعاد من الخلايا الجزعية البشرية المحفزة من قبل الباحثين في المركز الطبي التابع لجامعة "كولومبيا" الأمريكية ، لتطوير نماذج من أمراض الرئة البشرية في طبق مختبر لدراسة أمراض الجهاز التنفسي.

ويعد نموذج الرئة المطور الأول من نوعه الذي يشمل مجرى للهواء وهياكل مثل تلك الموجودة في الرئتين البشرية .. يحتوى الجهاز العضوي على أنواع خلايا متعددة تبدو وكأنها جهاز كامل يمكن استخدامها لمساعدة الباحثين على اختبار أدوية جديدة وتجربة تجديد الأنسجة التالفة.

وقال الدكتور" هانز ويليم ستوك" أستاذ أمراض الرئة ورئيس الفريق البحثي:" يمكن أن يصبح نموذج الرئة ، الذي تم تطويره باستخدام الخلايا جذعية جنينية محورة الجينوم، أفضل طريقة للحصول على نظرة ثاقبة على الأسباب وراء العديد من الأمراض.

وأثبت العلماء - في سياق تجاربهم التى نشرت في عدد مايو من مجلة " الطبيعة خلية البيولوجيا" - أن الأدوية العضوية تفاعلت بنفس الطريقة التى تحدث في الرئة الحقيقية عند إصابتها بالفيروس التنفسي.