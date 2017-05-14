بالصور.. "وشم العين" أشهر "تقليعات" التاتو الجديدة

كتبت- هاجر حاتم:

كل يوم قد تظهر "تقليعة" جديدة خاصة بالوشم، بدايًة من الرسومات البسيطة في جميع أنحاء الجسم، نهايًة إلى "تاتو" قد يصل لحد التشوه، يغير في ملامح الجسم، إلى أن ظهرت فكرة "وشم العين" بين الشباب، خاصًة في الولايات المتحدة.

هذا الوشم يتم وضعه عن طريق حقن الجزء الأبيض من العين، لصبغه بألوان أخرى مثل اللون الأسود، والأحمر، للحصول على شكل عين غريب، يستمر مدى الحياة، وفقًا لما ذكره موقع الديلي ميل.

وتقول "لونا كوبرا" إحدى الفنانيين الذين يستخدمون هذا النوع من التاتو، أنه بدأ العمل عليه من 10 سنوات، وأكثر الألوان طلبًا هو اللون الأسود، بنسب تصل إلى 50%، وباقي النسب توزع على الألوان الأخرى.

وحذر الأطباء من هذا الوشم الجديد لأنه قد يؤذي العين بشكل كبير لدرجة تصل إلى الإصابة بالعمى.