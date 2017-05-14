السيسي يشهد افتتاح كوبري طهطا والكباش عبر الفيديو كونفرانس

كتبت ـ هاجر حسني:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح كوبري طهطا بسوهاج والكباش بالأقصر عبر "الفيديو كونفرانس" من قنا.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وكان الرئيس السيسي أمهل وزارة الداخلية والقوات المسلحة مهلة حتى 30 يونيو لاسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد، قائلاً إنه لن يقبل بأن يستولى أي شخص على أرض ليست من حقه.​

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم إلى محافظة قنا، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

ويفتتح الرئيس محور كوبري جرجا على النيل جنوب محافظة سوهاج، بطول 10 كيلومتر وبعرض 21 مترًا بنظام الاتجاهين بتكلفة 497,5 مليون جنيه.