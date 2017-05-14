بالصور.. زحام بمكتب تموين أبو المطامير لتحديث البطاقات الذكية

البحيرة – أحمد نصرة:

يشهد مكتب تموين مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تكدسًا وزحامًا شديدًا من المواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية، بعد إعلان وزارة التموين عن فرصة لنهاية يونيو المقبل لهذا الغرض.

ورغم إمكانية تعديل البيانات عبر الإنترنت إلا أن أغلب المستحقين قرروا اتباع الطريقة التقليدية عن طريق المكاتب، نظرًا لعدم إجادة أغلبهم التعامل مع الحاسب الآلي.

وقال مصطفى موسى، من أهالي أبو المطامير: "الناس هنا غلابة وكبار السن ميعرفوش كمبيوتر ولا إنترنت، وللاسف هم قطاع عريض من حاملي البطاقات، ومطلوب إيجاد وسيلة للتيسير عليهم من خلال زيادة عدد الموظفين ومنافذ التجديد بدلا من إذلالهم بهذا الشكل".

وأضافت سامية شعبان: "أنا هنا من صباحية ربنا والجو حر ومش عارفة أخلص .. لسه كتير على ما ييجي دوري وتعبت والله".

وقال عصام فاروق مدير إدارة تموين دمنهور: "من يظهر له على إيصال ماكينة صرف المقررات التموينية عبارة (برجاء تحديث البيانات)، عليه التوجه إلى مكتب التموين التابع لة لتحديث البيانات، ثم الذهاب الى مكتب البريد لتسليم الاوراق ومعهم "صورة شخصية 4×6 لصاحب البطاقة ، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة ، وصورة بطاقة الرقم القومى لبقية المستفيدين، صور شهادات الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، وإيصال ماكينة الصرف للمقررات التموينية والمثبت بها حدث بياناتك، علمًا بأن آخر موعد لتحديث البطاقة هو 30 يونيو المقبل".