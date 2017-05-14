بالصور .. محافظ الأقصر يوجه بسرعة تسليم أراضي المنطقة الصناعية للمستثمرين

الأقصر – محمد محروس:



أجرى محمد بدر، محافظ الأقصر، جولة تفقدية على المنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية، وتفقد مصنع الطوب الطفلي والأراضي المجانية المرفقة داخل المنطقة.



واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير الاستثمار بالمحافظة حول خطة تسليم 23 قطعة مخصصة لإقامة المشروعات الجديدة، حيث تبلغ مساحتها 87030 مترًا.



ووجه محافظ الأقصر خلال جولته، بسرعة إنهاء كافة إجراءات تسليم الأراضي في أسرع وقت، حتى يتمكن المستثمرون من بدء عملهم بها، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية بالأقصر واستغلال الفرص المتاحة بالمحافظة.



رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد علي الجزار السكرتير المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة البياضية، ونجلاء عبد العال مدير الاستثمار، وفريق عمل المنطقة الصناعية المهندسين أبو المعارف العماري وهيثم حجاج.