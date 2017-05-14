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تأجيل دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات "المحامين" لـ 3 يوليو

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تأجيل دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات "المحامين" لـ 3 يوليو تأجيل دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات "المحامين" لـ 3 يوليو

مصراوي Masrawy

نقابة المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، التي تطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي حدثت في 8 نوفمبر 2015، إلى جلسة 3 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10710 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين.

طالب ابراهيم سعودي المحامي، مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي حدثت في 8 نوفمبر 2015 .

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