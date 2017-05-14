ضبط 8 أطنان زبيب مجهول المصدر في الحدائق

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، محاولة بيع كمية من المواد الغذائية، "ياميش رمضان" مجهولة المصدر، وزنت 8 أطنان، في الأسواق بمنطقة الحدائق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، مفادها أن "مصطفي.س"، 39 سنة، صاحب مخزن ياميش بدائرة قسم شرطة الحدائق، يُدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم استهدافه على الفور من خلال مأمورية أسفرت عن ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على كميه من المواد الغذائية "ياميش رمضان" وزنت 8 طن زبيب، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.