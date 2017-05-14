«المطرب لازم يجري ورايا» و«هغني وأبطل تلحين».. أبرز 20 تصريحًا لعمرو مصطفى

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عُرف عنه النقد اللاذع وجرأته فى التصريحات ليس فقط على مستوى الوسط الفنى الذى ينتمى إليه، ولكن أيضًا فى جميع القضايا خاصة فيما يتعلق بالسياسة التى انشغل بها مؤخرًا، إنه الملحن عمرو مصطفى الذى حل ضيفًا على برنامج "تلاتة فى واحد" الذى تقدمه الفنانة شيماء سيف عبر فضائية "أون تى فى"، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالى أبرز ما جاء على لسان عمرو بالحلقة.

1- سر زواجه فى سن الـ17

كشف عمرو مصطفى عن سر زواجه المبكر وهو نشأته فى أسرة متدينة جدًّا وليس لها أى علاقة بالفن، وأضاف قائلًا: "ولما دخلت الوسط الفنى مكنش عجبنى ولقيت نفسى هنحرف فى حاجات مش بتاعتى فقررت أنى أحب وأتجوز"، وعبّر عن مدى حبه وعشقه لزوجته نرمين، وتابع: "أول كلمة قلتها لزوجتى تتجوزينى؟".

2- مش أنا اللى هادور على عمرو دياب

في بداية حوار عمرو مع شيماء شيف، صرّح بأنه تجمعه مع الهضبة عمرو دياب علاقة حب ومودة إلا أنهما لن يعملا سويًّا مرة أخرى، وأضاف: "أنا كعمرو الملحن حاسس إنى عملت ليه كل حاجة ومش هضيف ليه تانى، وأعتقد إن فيه جيل لازم يطلع تانى، وأنا ممكن أطلع مطربين جدد وعمرو يطلع ملحنين جدد، فيكون فى الوسط الفنى موسيقى راقية بدلًا من المهرجانات اللى بنسمعها".

واستطرد: "الفنان هيبة ومش أنا اللى هدور على عمرو.. أنا مش معايا رقم عمرو دياب المفروض هو اللى يدور عليَّ مش أنا اللى هادور عليه".



3- المطرب لازم يجري ورايا

أكد عمرو أنه لم يعرض ألحانه على أي مطرب من المطربين الموجودين على الساحة الغنائية، قائلاً: "عمرى ما كلمت مطرب وقلت ليه عندى أغنية.. لازم المطرب يجرى كتير وبعدين أفكر أن هاشتغل معاه ولا لأ وده مش غرور ولكن دى عزة نفس.. الفنان بدون كرامة عمره ما هيبقى فنان ولو مش صادق أو منافق عمره ما هيطلع فن جيد".

4- الهضبة أكتر حد استفاد مني

قال عمرو أيضًا إن عمرو دياب أكثر مطرب استفاد من ألحانه، بالرغم من أن الفنان حسين الجسمي من أكثر المطربين الذين حقق معهم نجاحات بعد طرحهم أغنية "بشرة خير"، على حد قوله.

5- أنا رجل شرقي

تحدث عمرو عن خلافاته مع زوجته في بداية حياتهم الزوجية، قائلاً: "الجواز طبيعي فيه مشاكل من أول وسابع سنة.. بس أنا بنصح الناس أنهم يتزوجوا لأن الزواج حلو"، وأشار إلى اتفاقه مع زوجته على أنه يفرض شروطه، وكان أهم شرط له بالزواج تربية زوجته لأبنائه دون أن تعمل، ووصف نفسه قائلاً: "أنا رجل شرقي".

6- الأغاني الشعبية بتدي طاقة سلبية

أبدى مصطفى رأيه في بعض الأغنيات الشعبية التي تحتوي على كلمات حزينة، قائلاً: "الأغاني دي بتدي طاقة سلبية أنا هستفاد إيه منها؟".

7- اعتزاله التلحين

أعلن عمرو أثناء حواره مع شيماء إنه سيتفرغ للغناء خلال الـ10 سنوات المقبلة، ولن يتجه إلى التلحين إلا في أضيق الحدود، وتابع قائلاً: "يا جماعة أنا إن شاء الله خلال الـ10 سنين الجاية هغنى بس ومش هلحن إلا حاجات بسيطة جدًا".

8- تفرغت للأغاني الوطنية

صرّح عمرو بأنه منذ ثورة 25 يناير وهو تفرغ تمامًا للأغاني الوطنية، وأضاف: "وبعد ما الأغانى الرومانسية ظهرت من سنة ظهر محمد حماقى وعطيت ليه أغنية حبيبى عمره ما يغيب اللى كانت اسم الألبوم بتاعه لأن نجاحه هو نجاح لى شخصيًّا".

9- أمير طعيمة جمله سهلة جدًّا

تحدث عمرو مصطفى عن الشعراء الغنائيين أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، قائلاً: "أمير طريق العمر كله معاه جمله سهلة جدًّا.. أيمن الخبرة اللي سبقتني.. بهاء الدين محمد كلامه عميق ينفع للدواوين الشعرية".

10- نادر عبد الله معرفش ألحن كلامه

أعرب عمرو عن مشكلة يواجهها في التعامل مع الشاعر نادر عبد الله، قائلاً: "كلامه عميق جدًّا مبعرفش ألحنه، وآخر أغنية كتبهالي ألحنها كان خطه وحش خليت خالد تاج الدين يكتبها بداله"، وسألته شيماء عن أقرب أصدقائه بالوسط الفني، ورد قائلًا: "خالد تاج الدين ومحمد حماقى وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة".

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11- أنا أقل سعر في مصر

خيّرته شيماء بين الملحنين رامي جمال ووليد سعد ومحمد يحيي، وسألته من منافسه بالساحة الغنائية، مجيبًا: "كلهم أحسن مني بكتير.. أنا أقل سعر في مصر".

12- الوسط الغنائي أهدى من الفني

كشف عمرو رأيه بالوسط الفنية، قائلاً: "الوسط الغنائي أهدى من الفني.. أنا مبعرفش أجامل".

13- أكبر عيب في العصبية

أوضح عمرو أن أكبر العيوب التي يعاني منها دائمًا هي "العصبية والتسرع"، وروى عن معجباته والفتيات اللاتي يلاحقنه، قائلاً: "أنا عمري ما قلت لواحدة معجب بيكي بالعكس هما اللى بيعجبوا بيَّ فانا أحبهم مافيش حد سابني إلا واحدة عملت كده بس انهارت بعدها" ووصفته شيماء بـ"المغرور".

14- ذكريات الجامعة

حكى عمرو عن ذكرياته الجامعية قائلاً: "أنا كنت بحب جدًّا أيام الجامعة مع إني لسة في سنة رابعة"، وأضاف: "أول شاعر تعرفت عليه أيامها كان خالد تاج الدين وأول أغنية كتبها لحنتها وفزت بسببها بالمسابقة الغنائية بالجامعة".

15- بتقمص هنيدي والسقا

قال عمرو إنه دومًا يتقمص شخصية الفنان الكوميدي محمد هنيدي، وأنه عندما يتحدث هاتفيًّا معه يلقي عليه بإيفيهات كثيرة من أعماله الفنية، وأضاف: "ساعات بتقمص أيضًا شخصية الفنان أحمد السقا".

16- كنت أتمنى التلحين لأم كلثوم

عبّر عمرو عن أمنيته في التلحين لكوكب الشرق أم كلثوم، بعد أن طرحت عليه شيماء سؤالاً تفتراضيًّا عمن يفضل التلحين له من زمن الفن الجميل.

17- عادل إمام أسطورة التمثيل

وعن سؤال عن أفضل الممثلين المفضلين له فى رأيه، قال عمرو إن الزعيم عادل إمام هو أسطورة التمثيل في مصر.

18- أوحش أغنية لحنتها كانت لمنير

كشف عمرو عن ندمه على تلحين إحدى الأغنيات للفنان محمد منير، قائلاً: "أوحش أغنية لحنتها كانت في فيلم لمحمد منير بعنوان "لألأ" كان عندي 18 سنة ساعتها".

19- صفر على الشمال

اعتبر عمرو مصطفى نفسه "صفر على الشمال" ، بجانب كل من الملحنين بليغ حمدي ومحمد الموجي ومحمد فوزي.

20- اختيار نوال الزغبي زوجة له

من ضمن الأسئلة الافتراضية التي طرحتها عليه شيماء من يقترح زوجة له من بين هؤلاء الفنانات هيفاء وهبى ونوال الزغبى وإليسا ونانسي عجرم وآمال ماهر، ووقع اختياره على نوال الزغبى.