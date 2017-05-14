«بحب الرقص وبكره المتطفلين».. 7 تصريحات مثيرة لـ«درة»

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حضور طاغ حققته الفنانة التونسية "درة" في العالم العربي منذ اقتحامها عالم الفن، ولكنها تألقت في السينما المصرية منذ عام 2007 وأصبحت واحدة من النجمات الأشهر في السينما والدراما أيضًا، حيث أتقنت اللهجة المصرية وبرعت فى أداء جميع الأدوار حتى الشعبية، مما جعلها واحدة من أول الخيارات للبرامج الحوارية.

وحلّت "درة"، أمس السبت، ضيفة ببرنامج "فيومي أفندي" مع الفنان "بيومي فؤاد" عبر فضائية dmc، فأدلت بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرضها فيما يلي..

1- التغيب عن رمضان

رغم اعتيادها على المشاركة في الدراما المصرية الرمضانية بعمل واحد على الأقل، يشهد الموسم الرمضاني المقبل تغيبًا تامًّا لـ"درة" على عكس المعتاد، وعن سبب ذلك أوضحت درّة أنها اعتذرت عن أي مسلسلات رمضانية رغبة منها في تقديم أعمال بعد رمضان إلى جانب عدم إعجابها بأي من العروض التي تلقتها، وقالت درّة: "بقيت حابة أختار أعمال أنا حبّاها، مش أشتغل أي حاجة وخلاص، وماجتش حاجة كنت مشدودة ليها أوي"، وأشارت إلى اشتراكها فى فلمين سيعرضان في العيد.

2- علاقة دراستها بالتمثيل

نفت الفنانة "درة" دراستها للتمثيل، موضحة أنها خريجة كلية العلوم السياسية بتونس، ولكن حبها للتمثيل دفعها للمشاركة في عدة ورش لتصبح ممثلة محترفة وتطور من موهبتها، موضحة أنها بدأت التمثيل من تونس قبل مصر.

3- الرقص

قبل أن تتجه إلى التمثيل، شاركت درّة بتونس في عدد من العروض الفنية الراقصة، قائلة: "بحب الرقص بكل أنواعه".



4- شخصيتي مستقلة

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الفنانة درّة وصفت شخصيتها بـ"المستقلة" منذ الصغر، موضحة أنها تحافظ جدًّا على خصوصيتها وتكره المتطفلين، قائلة: "أنا شخصيتي مستقلة من صغري وعندي خصوصيتي حتى مع أصحابي، وبكره جدًا التطفل ومش بحكي غير اللي أنا عايزاه".

5- الحسد

أوضحت الفنانة "درة" أنها تتكتم على بعض أخبارها خوفًا من الحسد، قائلة: "أنا فاهمة إني بقيت مشهورة ومن حق الناس تعرف حاجات كتير عني بس مش من حق حد يتدخل في خصوصياتي"، وتابعت: "لما بحكي أخبار جديدة بتبوظ فبقيت بحاول مش كل حاجه أقولها غير لما تتحقق".

6- رسالة للفضولي

في لفتة طريفة؛ وجهت "درّة" رسالة للشخص الفضولي عبر برنامج "بيومي أفندي"، قالت فيها: "خليك في حالك"، موضحة أن الفضول يجب أن يكون في العلم فقط دون التدخل في خصوصيات الآخرين لأنه فضول مزعج وغير مرغوب فيه.

7- أجور الفنانين

نفت "درة" الشائعات التي تزعم تقاضي الفنانين لأجور خيالية، موضحة أن هذا غير حقيقي على الإطلاق ويثير غضب الجمهور تجاه الفنانين، مشيرة إلى أن لكل فنان أجر خاص به ولا يتقاضى الجميع نفس الأجر.

