طوارئ في «البترول» مع اقتراب حلول شهر رمضان

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع حالة الطوارئ و الاستعدادات لاقتراب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف.

وأكدت الوزارة حرصها على تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء خلال تلك الفترة من خلال التنسيق المستمر بين قطاعى البترول والكهرباء، ليتم ضخ كميات تقدر بنحو 132 مليون متر مكعب وقود مكافىء يوميًا وتكوين أرصدة استراتيجية من الوقود بمحطات الكهرباء لتأمين متطلبات تشغيلها خاصة فى فترات ذروة الاستهلاك.

البوتاجاز

من المخطط ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا خلال الشهر الكريم وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتًا إلى تأمين أرصدة استراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بنحو 90 ألف طن بما يسمح بتأمين احتياجات الاستهلاك وتلبية الزيادة في الطلب على البوتاجاز، مؤكدًا على انتظام الإنتاج المحلي من البوتاجاز وتنفيذ برنامج الاستيراد لاستكمال تغطية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي.

وتقرر تشغيل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابعة لبتروجاس على مدار 3 ورديات يوميًا، فضلًا عن تكثيف العمل بمصانع ومحطات التعبئة المملوكة للقطاع الخاص والمحافظات لتحقيق خطة توفير المنتج التي أقرتها اللجنة الرباعية المشتركة للبوتاجاز خلال الشهر الكريم، كما تم تجهيز 100 ألف أسطوانة معبأة بمصانع بتروجاس كاحتياطي لمواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك، بالإضافة إلى ضخ حصص إضافية من أسطوانات البوتاجاز للاستخدام التجاري يتم توزيعها من خلال شركة بوتاجاسكو بالتنسيق مع كل محافظة وفقًا لحجم الطلب فيها، مع استمرار التنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على التوزيع، والتنسيق مع شركة السهام البترولية لاتخاذ الاستعدادات الكاملة لضمان جاهزية أسطول النقل.

كما تم رفع درجة الاستعداد بكافة مستودعات بوتاجاسكو في مختلف المحافظات - حيث من المقرر توزيع 230 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا من خلال المستودعات التابعة للشركة بالتنسيق مع شركة بتروجاس، كما تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة والقيام بجولات ميدانية على مستودعات التوزيع، وتجهيز سيارات التوزيع ذات الحمولة الكبيرة للدفع بها إلى المناطق التي تشهد زيادة طارئة في الاستهلاك.

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استعدادات شركات توزيع الغاز الطبيعي

اتخذت شركة تاون جاس لتوصيل الغاز عددًا من الإجراءات اللازمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعى للعملاء بالكميات والضغوط المناسبة، تحسبًا لزيادة استهلاك الغاز الطبيعى في فترة الذروة من الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء،ً حيث يتم إجراء أعمال الصيانة لكافة محطات تخفيض ضغط الغاز والمنظمات الرئيسية وتكثيف أعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة وضبط ضغوط خروج محطات تخفيض الضغط والمنظمات الرئيسية، هذا إلى جانب استمرار العمل في 21 مكتبًا لخدمة العملاء وغرف الطوارىء التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال تليفون "129" فى محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية من أجل تلبية كافة طلبات العملاء و مقابلة كثافة الطلبات المتزايدة للمستهلكين خلال فترة الذروة.

كما قامت شركة غاز مصر باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم خدمة متميزة للعملاء ومواكبة الزيادة في الاستهلاك خلال تلك الفترة، حيث تقوم فرق العمل بتنفيذ أعمال المتابعة والصيانة الإضافية للمنظمات الرئيسية ومحطات تخفيض ضغط الغاز ومتابعة الضغوط والقراءات، والعمل على رفع الضغط بالشبكة لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة في أوقات ذروة الاستهلاك، كما تم تعزيز فرق الطوارىء المدربة للتعامل مع البلاغات الطارئة على مدار اليوم، مع تكثيف الدوريات التي تقوم بالمرور على الخطوط الرئيسية والشبكات والمنظمات، والتعامل بيقظة تامة عند الاشتباه في أي جسم غريب.

تقديم خدمات إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية

قامت شركة صيانكو برفع درجة الاستعداد بمراكز الصيانة التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإسراع بالاستجابة لبلاغات العملاء لإصلاح وصيانة الأجهزة بأعلى كفاءة وأمان، وتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق جغرافية - مع تخصيص مجموعة عمل لكل منطقة لتلقي بلاغات العملاء على الخط الساخن 19994 والتى تعمل على مدار اليوم وحتى منتصف الليل.