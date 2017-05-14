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«الدستور» يؤيد مجلس الدولة بترشيح الدكروري

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«الدستور» يؤيد مجلس الدولة بترشيح الدكروري «الدستور» يؤيد مجلس الدولة بترشيح الدكروري

التحرير

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أصدر حزب الدستور، بيانا لتأييد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئاسة المحكمة.

وقال البيان إن القرار يعكس «إصرار هذا الكيان المحترم على احترام الدستور، وإعلاء دولة القانون وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات».

وأكد البيان على أن الحزب وأعضائه «يساندون قضاة الشرفاء في معركتهم من أجل استقلال القضاء المصري».

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ودعا حزب الدستور رئيس الجمهورية إلى «احترام قرار القضاة وتنفيذه فورا، بعد الإسراع في التصديق على هذا القانون الذي مرره مجلس النواب دون أي مبرر بسرعة لم تحدث من قبل، وفي منتصف الليل، ومن دون أي اعتبار لآراء غالبية القضاة الذين رفضوا القانون ورأوا فيه تغولا غير مسبوق على استقلال القضاء في مصر ومحاولة اخضاعه للسلطة التنفيذية».

كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت ترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئاسة المجلس، واعتباره المرشح الوحيد بناء على التقاليد المتبعة في الهيئات القضائية منذ عقود والتي تقوم على مبدأ الأقدمية.

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