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فيديو| السيسي: الدولة في سباق لتوفير السلع بسعر مناسب

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فيديو| السيسي: الدولة في سباق لتوفير السلع بسعر مناسب فيديو| السيسي: الدولة في سباق لتوفير السلع بسعر مناسب

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن الزيادة السكانية تعمل على زيادة الاستهلاك وهو ما ينعكس على جهود الدولة لتوفير السلع بسعر مناسب، مشددًا على أن في سباق مع الزمن لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بسعر مناسب، بسبب الزيادة على الطلب المرتبط بالاستهلاك.

وأضاف السيسي، خلال كلمته اليوم الأحد، أثناء مشاركته بافتتاح عد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، أن "الدعم الخفي لسعر الدولار ودعم كل المحاصيل بشكل غير مباشر ودعم للسلع، وضع خطير، يؤدي بنا إلى مشكلة كبيرة أو نحن بالفعل في مشكلة كبيرة".

وأوضح الرئيس أن الدولة تسعى لتحقيق النمو الزراعي وتوفير كافة السبل للفلاح المصري في مشروعات الحقول الاسترشادية.

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التحرير

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