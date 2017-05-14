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هذه المباني ستزيلها الإسكان في مدينتي «العبور» و«العاشر»

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هذه المباني ستزيلها الإسكان في مدينتي «العبور» و«العاشر» هذه المباني ستزيلها الإسكان في مدينتي «العبور» و«العاشر»

التحرير

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وزير الإسكان يُصدر 15 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات مدينتي العبور والعاشر من رمضان

أصدر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة العبور بالقطع التالية (6 بلوك14012 بالحي السادس، 27 بلوك 29000 بحي التبة، 21 بلوك 13027 بالمنطقة الصناعية أ، 8 بلوك 15005 بالحي السابع، قطعة بالحي الأول محلية 6 بمنطقة ب، قطعة 56 شباب، 1 بلوك 15040 بالحي السابع، 2 بلوك 15040 بالحى السابع، 3بلوك 15040 بالحى السابع، 4 بلوك 15040 بالحي السابع، 5 بلوك 15040 بالحى السابع، 27 بلوك 18078 بالحي التاسع، 15 بلوك 18074 بالحي السابع، 1 بلوك18076 بالحي التاسع)، وتتمثل هذه المخالفات فى بناء أدوار مخالفة، وعمل ثلاجة بدون ترخيص.

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كما أصدر مدبولي، قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 168/3 بالمجاورة 7 تقسيم أطباء، بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في فتح 3 محال تجارية وبناء سلم بالردود الأمامي بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا المدينتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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التحرير

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