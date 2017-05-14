هيئة البترول: زيادة ضخ البنزين بأنواعه مطلع شهر رمضان

التحرير

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قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إنه تقرر زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه فى السوق المحلى من 20 مليون لتر يومياً الى 25 مليون لتر يومياً، بزيادة نسبتها 20% وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ «التحرير»، أنه من المقرر زيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى 55 مليون لتر سولار يومياً، بزيادة نسبتها 10% خاصة مع دخول موسم الحصاد، متزامناً مع الشهر الكريم.

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وأوضح أنه تم زيادة الأرصدة الاستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، وخاصة فى محافظات صعيد مصر وسيناء.