وزير التموين: مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر

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كشف وزير التموين، علي المصيلحي، أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر وتستورد 1.1 مليون طن خام لإتاحتها في الأسواق، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الرقابية لضبط الأسواق.

وأضاف المصيلحي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة قنا، بالإضافة إلى افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد، أننا نستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية وفقا لآليات السوق، لافتًا إلى أن مصر تـستهلك 850 ألف طن شهريا من الدقيق وترشيد الاستهلاك سيخفف الفجوة الغذائية.

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وأوضح الوزير أن هناك تعاونا كبيرا مع الوزارات للعمل على سد الفجوة الغذائية وطرح مشروعات جديدة، وأن هناك أكثر من 2700 فرع لمشروع "جمعيتي" في المحافظات كمرحلة أولى.

وأشار المصيلحي إلى أن الدولة تمتلك سعات تخزينية متميزة لا تقل عن 4.2 مليون طن للحفاظ على الأقماح، مؤكدًا أن الصعيد به النصيب الأكثر به المشروعات القومية، وتم إنشاء 8 صوامع للحفاظ على الأقماح.