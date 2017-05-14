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النيابة الإدارية: وقف طبيب بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية عن العمل 3 أشهر

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النيابة الإدارية: وقف طبيب بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية عن العمل 3 أشهر النيابة الإدارية: وقف طبيب بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية عن العمل 3 أشهر

مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، القرار رقم 200 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017 بوقف كل من الطبيب "م.ي" رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.

وكشفت تحقيقات نيابة الصحة بالإسكندرية في القضية رقم 589 لسنة 2017 التي تباشرها الأستاذة سلمى أمام بإشراف المستشار محمد عبد العزيز مدير النيابة عن رفض الطبيب المتهم دخول المريض جمال عرفان للعناية المركزة رغم وجود ثلاثة اسرة خالية بالوحدة.

كما كشفت تحقيقات النيابة في القضية 422 لسنة 2017 والتي يباشرها الأستاذ محمد ذهني وكيل أول عن عدم توفير جهاز تنفس صناعي للمريض نصر خضري حفني بتاريخ 27/12/2016 مما أدى لتدهور حالة المريض ووفاته، وكذلك إهماله في متابعة حالة المريض جمال حسن علي مما أدى لوفاته، وتعديه بالسب والضرب على فرد أمن المستشفى محمد فوزي في 27/12/2016.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.

وتأسيساً على ما تقدم، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.

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