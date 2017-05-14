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محافظ بورسعيد للطلاب: "أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم"

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد للطلاب أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم (1)محافظ بورسعيد للطلاب أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم (1)

محافظ بورسعيد للطلاب أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم (2)محافظ بورسعيد للطلاب أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم (2)

محافظ بورسعيد للطلاب أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم (3)محافظ بورسعيد للطلاب أغلقنا مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلالكم (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، حديثه لطلاب بالصف الثاني الثانوي قائلا: "إن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية كان الهدف الأساسي منه هو تعظيم دور المدرسة ومنع استغلالكم من البعض".

وأضاف "الغضبان"، في حديثه خلال متابعته سير وانتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة الجبر، أن المرحلة الحالية تعد من المراحل المهمة التي تحدد مستقبل الطلاب، لذلك لابد أن تكون لديهم القدرة في الاعتماد على النفس.

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