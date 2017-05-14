ديلي آلي يثير الشكوك حول مستقبله مع توتنهام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض اللاعب الإنجليزي ديلي آلي فكرة التأكيد على استمراره مع توتنهام بعقد طويل الأمد، وذلك بعد تقديمه مستويات مميزة للغاية مع السبيرز وحصوله على جائزة أفضل لاعب صاعد في البريميرليج لموسمين متتاليين وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وربطت العديد من التقارير الصحفية بين آلي والانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ليخرج اللاعب الإنجليزي ويشير إلى رغبته في قضاء مسيرته بالكامل مع توتنهام ولكنه لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل.

وأوضح آلي أنه من المهم للغاية على اللاعب الاستمتاع بمسيرته حتى لو سيكمل الـ15 عاما المقبلة في توتهام، مشيرًا إلى رفضه تقييد نفسه بتلك الفكرة لأنه لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، خاضة في عالم كرة القدم الذي يعج بالكثير من المفاجأت.

شاهد أيضا

وتطرق آلي للحديث عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مشيرا إلى أنه شخص شغوف للغاية ومدرب لا يصدق مؤكدا على أن وسائل الإعلام لن تجد أي لاعب في صفوف توتنهام يتحدث بكلمة واحدة سيئة عنه، خاصة أن بابه مفتوح دائما للجميع ليس في كرة القدم فقط بل في جميع الأمور.

وأضاف آلي أن سر إحترام الجميع لبوكيتينو بأنه لا يخشى استبعاد أي لاعب مهما كان اسمه، فالسلوك السيء يعاقب عليه بقسوة كما أنه يتحدث مع اللاعبين بصورة مباشرة وينبغي على الجميع العمل بجد للتواجد في تشكيل المدرب الأرجنتيني.