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بنزيما يروج لاستضافة باريس لأولمبياد 2024

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بنزيما يروج لاستضافة باريس لأولمبياد 2024 بنزيما يروج لاستضافة باريس لأولمبياد 2024

التحرير

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طالبت فرنسا نجم ريال مدريد بالترويج لملف باريس لاستضافة أولمبياد 2024، وذلك على الرغم من استبعاد اللاعب من صفوف الفرنسي، بفرمان من المدرب ديديه ديشامب، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونشر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، صورة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر خلالها إلى جانب لوران بلان وكريم بنزيما، ورئيس الحملة توني استانجويت، وهم يشيرون بأصابعهم برمز برج إيفل من أجل دعم باريس لاستضافة الأولمبياد.

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والجدير بالذكر أن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تعد المنافس الأقوى لباريس على استضافة العرس الأولمبي في 2024، حيث ستقام الأولمبياد الصيفية المقبلة 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو.

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التحرير

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