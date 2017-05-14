نجم الجزائر يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن نية مانشستر يونايتد، في التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في ظل تراجع حظوظ الشياطين الحمر في الحصول على خدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ويقدم مبابي مستويات مميزة للغاية هذا الموسم رفقة موناكو، والذي قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام يوفنتوس إلى جانب اقتراب فريق الإمارة من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، إلا أن الفرنسي الشاب يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مورينيو يرى في ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، البالغ من العمر 27 عامًا، أفضل بديل لمبابي، إلا أن انتقاله إلى ملعب الأولد ترافورد سيتزامن مع بيع الفرنسي أنتوني مارسيال من أجل دفع الشرط الجزائي مع ناديه والبالغ 51 مليون إسترليني.