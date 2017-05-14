من بينها نوح.. تعرف على أشهر أسماء المواليد في الولايات المتحدة

كتبت- هاجر حاتم:

تصدر اسم "نوح" أكثر أسماء المواليد شيوعًا، وفقًا للقائمة التي أصدرتها إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية "ssa" بالنسبة لأسماء الفتيات والصبية الذين ولدوا في عام 2016.

وجاء اسم "نوح" للسنة الرابعة على التوالي بالنسبة لأسماء الذكور الأكثر انتشارًا، بينما تصدر اسم إيما للسنة الثالثة بالنسبة للفتيات.

وتوالت أسماء (ليام، ويليام، مايزون، جيمس، بينجامين، جيكوب "يعقوب"، ميشيل) في الأكثر صادرة لأسماء الصبية، أما عن الفتيات فاحتلت (أوليفيا، إيفا، صوفيا، إيزابيل، ميا، تشارلوت، أبيجيل، إيميلي) المراكز الأولى.

وقبل أن يصبح اسم نوح هو الأكثر انتشارًا بين المواليد الذكور، كان الآباء يفضلون اسمًا آخر من العهد القديم وهو اسم يعقوب خلال الأربعة عشر عامًا السابقة. وكان اسم مايكل هو الذي يتصدر القائمة خلال معظم النصف الأخير من القرن العشرين، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

وقبل حلول 2014 كانت الأسماء الأكثر شعبية للفتيات هي "صوفيا وإيزابيلا "، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كانت أسماء "جيسيكا وأشلي وماري" هي المفضلة لدى الآباء.