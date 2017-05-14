أخبار عاجلة

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يصدر 15 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالعبور والعاشر من رمضان

Google+ Print
وزير الإسكان يصدر 15 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالعبور والعاشر من رمضان وزير الإسكان يصدر 15 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالعبور والعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

إزالة مخالفات البناء - ارشيفية

كتبت- ندى الخولي:

أصدر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة العبور بالقطع التالية (6 بلوك 14012 بالحى السادس – 27 بلوك 29000 بحى التبة – 21 بلوك 13027 بالمنطقة الصناعية أ – 8 بلوك 15005 بالحى السابع – قطعة بالحى الأول محلية 6 بمنطقة ب – قطعة 56 شباب – 1 بلوك 15040 بالحى السابع – 2 بلوك 15040 بالحى السابع".

هذا بجانب: "3 بلوك 15040 بالحى السابع – 4 بلوك 15040 بالحى السابع – 5 بلوك 15040 بالحى السابع – 27 بلوك 18078 بالحى التاسع – 15 بلوك 18074 بالحى السابع – 1 بلوك 18076 بالحى التاسع)، وتتمثل هذه المخالفات فى بناء أدوار مخالفة، وعمل ثلاجة بدون ترخيص.

كما أصدر مدبولي، قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 168/3 بالمجاورة 7 تقسيم أطباء، بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى فتح 3 محال تجارية وبناء سلم بالردود الأمامى بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا المدينتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017