وزير الإسكان يصدر 15 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالعبور والعاشر من رمضان

كتبت- ندى الخولي:

أصدر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة العبور بالقطع التالية (6 بلوك 14012 بالحى السادس – 27 بلوك 29000 بحى التبة – 21 بلوك 13027 بالمنطقة الصناعية أ – 8 بلوك 15005 بالحى السابع – قطعة بالحى الأول محلية 6 بمنطقة ب – قطعة 56 شباب – 1 بلوك 15040 بالحى السابع – 2 بلوك 15040 بالحى السابع".

هذا بجانب: "3 بلوك 15040 بالحى السابع – 4 بلوك 15040 بالحى السابع – 5 بلوك 15040 بالحى السابع – 27 بلوك 18078 بالحى التاسع – 15 بلوك 18074 بالحى السابع – 1 بلوك 18076 بالحى التاسع)، وتتمثل هذه المخالفات فى بناء أدوار مخالفة، وعمل ثلاجة بدون ترخيص.

كما أصدر مدبولي، قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 168/3 بالمجاورة 7 تقسيم أطباء، بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى فتح 3 محال تجارية وبناء سلم بالردود الأمامى بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا المدينتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.