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إيمانويل ماكرون يتسلم قلادة الصليب الأكبر

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إيمانويل ماكرون يتسلم قلادة الصليب الأكبر إيمانويل ماكرون يتسلم قلادة الصليب الأكبر

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتبت- هدى الشيمي:

تسلم الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون قلادة الصليب الأكبر، بعد دقائق من تسلمه السلطة رسميا، ليكون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة، وأصغر رئيسا لفرنسا في تاريخها الحديث.

والتقى ماكرون مع الرئيس السابق فرانسوا أولاند، و عقدا لقاء على انفراد، وسلمه الأخير شفرات السلاح النووي، ثم غادر قصر الإليزيه وسط صيحات وتحيات المتواجدين في محيط القصر.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون مجموعة من الاجتماعات اليوم، وسيعلن غدا اسم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد.

بدأت مراسم تسليم السلطة الساعة العاشرة صباح اليوم، في مرسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت الشرطة الفرنسية حوالي 1500 شرطي لتأمين المنطقة.

وكان ماكرون قد أعلن أن أول زيارة خارجية له ستكون غدا في ألمانيا، ومن المقرر أن يلتقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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