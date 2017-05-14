ضبط 50 طن سكر داخل مخزن غير مرخص بحلوان- (صور)

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من القبض على أمين مخزن لتعبئة السكر، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويقوم بتعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية " سكر " في عبوات ناقصة الوزن بمقدار 30 جرام في العبوة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن " حلمي ع ، 38 سنة " أمين مخزن لتعبئة السكر التابع للشركة المصرية للجملة كائن بشارع ورش طيران الجيش طريق المثلث العزبة القبلية دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم اشمون ،منوفية ، يدير المخزن بدون ترخيص ويقوم بتعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية " سكر " في عبوات ناقصة الوزن بمقدار 30 جرام في العبوة .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية بإجمالي (50 طن سكر) معبأ في عبوات غير مكتملة الوزن.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وتعبئة المضبوطات في عبوات ناقصة الوزن بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.