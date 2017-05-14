غدًا آخر فرصة.. لحجز الأراضي المميزة بمدينتي «ناصر» وغرب قنا

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مدبولي: 1070 حاجزًا دفعوا المقدمات وسحب 2632 كراسة شروط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن غدًا الإثنين 15 مايو الجاري آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها بمدينتي "ناصر" بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و"غرب قنا" (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

وأضاف وزير الإسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق أن وجه باستيعاب جميع حاجزي الأراضي السكنية المميزة، التي طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وكل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط.

وقال مدبولي: "دفع 685 مواطنًا مقدمات الحجز بمدينة "ناصر"، و385 بمدينة "غرب قنا"، بينما تم سحب 1680 كراسة شروط بمدينة "ناصر"، و952 بمدينة "غرب قنا"، حتى الآن.

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وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يشترط في المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عامًا وقت الإعلان.

وتابع: "يتم سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقدًا، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، بالنسبة لمدينة "غرب قنا" الجديدة.

أما عن طريقة ونظام السداد، فقد أشار السباعي، إلى أنه في حالة الحصول على قطعة أرض فيتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

ولفت نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم تسليم الأرض خلال12 شهرًا من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح، موضحًا أن مناطق الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الإليكترونى للهيئة "www.newcities.gov.eg".