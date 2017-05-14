الداخلية تفعل نظام الشباك الواحد لاستخراج الوثائق الرسمية للمغتربين

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عقدت اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين في الخارج، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، وبمشاركة قيادات من وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وعدد من ممثلي الجهات الشرطية الخدمية، حيث تمت مناقشة آليات تطوير وتحديث الخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج وسبل تيسير الإجراءات.

وقامت اللجنة بتنفيذ عدد من الخطوات بهدف تيسير إجراءات استصدار الوثائق الرسمية لأبناء الجاليات المصرية، كان من أبرزها قيام الجهات الشرطية الخدمية بتفعيل نظام "الشباك الواحد" للمقيمين بالخارج، نظرًا لفترة تواجدهم المحدودة خلال إجازاتهم بالبلاد، بهدف تقديم خدمات متميزة وسريعة، واختصار زمن الإجراءات المستندية.

وفي السياق نفسه، بادرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بمد فترات العمل بمكاتبها المعنية باستصدار وتجديد جوازات السفر إلى الثامنة مساءً، حرصاً منها على توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين، كما قامت المصلحة باستحداث آليات جديدة، ساهمت في اختصار زمن استصدار شهادة التحركات، التى غالباً ما يطلبها المقيمين بالخارج، إلى ثلاثة أيام فقط.

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وتيسيرًا على الجاليات المصرية المقيمة في الخارج والتي ترغب في استصدار بطاقات الرقم القومي، فقد قام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، لاستخراج البطاقات للمواطنين المقيمين بهاتين الدولتين، كما يعتزم القطاع خلال الشهور القادمة إيفاد بعثاته إلى عدد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، استجابة للطلبات الواردة للوزارة من خلال البعثات الدبلوماسية بتلك الدول.

وأكد أعضاء اللجنة على استمرار انعقادها بصفة دائمة، بناء على توجيهات وزير الداخلية لبحث كافة المقترحات المتصلة بتطوير وتحديث الخدمات، حرصًا من الوزارة على وصول خدماتها بتميز وسرعة لكافة أبناء الوطن المتواجدين بالخارج، انطلاقًا من ثوابت استراتيجية مؤسسات الدولة في هذا الشأن.