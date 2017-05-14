أزمة مستبعدي إسكان «أوقاف أسوان» تصل مكتب النائب العام

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تقدم 900 شخص من المستبعدين من مشروع الإسكان الخاص بوزارة الأوقاف بأسوان، بملف كامل للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن المخالفات وشبهات الفساد بالمشروع.

وقال مصطفى حمدي، ممثل المستبعدين، إن وزارة الأوقاف أحالة الملف إلى المديرية بأسوان للتحقيق، خاصة إدراج أكثر من شقيق في قرعة توزيع الوحدات السكنية، وقبول أوراق عدد من الحاجزين في أيام عطلات رسمية.

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وتفاقمت أزمة إسكان أوقاف أسوان، عقب إعلان استحقاق 4920 شخصا فقط للوحدات السكنية المقامة بمنطقة الصداقة، واستبعاد 900 شخص لا تنطبق عليهم الشروط، بحسب المحافظة.

وأكد عمرو السوداني، منسق إئتلاف مستبعدي إسكان أوقاف أسوان، تقدمهم بمذكرة للنيابة العامة حملت رقم 646 لسنة 2017، ومذكرتين للنيابة والرقابة الإدارية؛ لفتح تحقيق موسع في الواقعة.