بالصور.. محور جرجا يتحول لثكنة عسكرية لتأمين السيسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تشهد محافظة سوهاج تحليق مكثف لطائرات الهليكوبتر تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة، يرافقه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، لافتتاح محور جرجا أعلى نهر النيل بتكلفة نصف مليار جنيه للربط بين مركزي جرجا ودار السلام.

ودفعت قوات الأمن بعدد من العربات المصفحة وتشكيلات الأمن المركزي مدعمة بمجموعات قتالية بطول المحور.

شاهد أيضا

وافتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم، صوامع القمح بمنطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف على مساحة 50 ألف فدان، كما سيتفقد 15 صوبة زراعية لزراعة الكنتالوب والنباتات الطبية والعطرية للتصدير، وافتتاح المرحلة الثانية من كوبري نجع حمادي العلوي بتكلفة 55 مليون جنيه بطول 800 متر.