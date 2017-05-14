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بالفيديو| السيسي: أنا عايز المواطن يبقى قلبه معايا

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بالفيديو| السيسي: أنا عايز المواطن يبقى قلبه معايا بالفيديو| السيسي: أنا عايز المواطن يبقى قلبه معايا

التحرير

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قاطع الرئيس عبد الفتاح ، كلمة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، عن المشاريع القومية التي نتشئها ، حتى يعلم المصريين ما تنجزه على أرض الواقع.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية محافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد: "أنا عايز المواطن يبقى قاعد في بيته عارف الحكاية ماشية أزاي ويبقى قلبه معايا زي ما أنا قلبي عليه".

وتابع: "إحنا بنعمل اللقاءات دي عشان نقول للمصريين إحنا فين، ويعرف أن الحكومة واقفة جنبه وحريصة عليه، الهدف من اللقاء هو أننا بنمي وعي حقيقي بحجم تحديتنا.. عايز أعرف المواطن الحكاية ماشية إزاي".

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التحرير

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