بالفيديو| السيسي: أنا عايز المواطن يبقى قلبه معايا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، عن المشاريع القومية التي نتشئها مصر، حتى يعلم المصريين ما تنجزه الحكومة على أرض الواقع.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية محافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد: "أنا عايز المواطن يبقى قاعد في بيته عارف الحكاية ماشية أزاي ويبقى قلبه معايا زي ما أنا قلبي عليه".

وتابع: "إحنا بنعمل اللقاءات دي عشان نقول للمصريين إحنا فين، ويعرف أن الحكومة واقفة جنبه وحريصة عليه، الهدف من اللقاء هو أننا بنمي وعي حقيقي بحجم تحديتنا.. عايز أعرف المواطن الحكاية ماشية إزاي".