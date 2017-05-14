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السيسي يشكر الإمارات على دعمها للمشاريع التنموية بمصر

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السيسي يشكر الإمارات على دعمها للمشاريع التنموية بمصر السيسي يشكر الإمارات على دعمها للمشاريع التنموية بمصر

التحرير

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وجه الرئيس عبد الفتاح ، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها لمصر في العديد من المشاريع التنموية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشاريع القومية في محافظة قنا، إضافة لافتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد،  أن الإمارات قامت بتمويل في العديد من المشاريع عقب ثورة 30 يونيو، لافتًا إى أن المهدر سنويًا من الحبوب كان يتراوح ما بين 10 إلى 20% على مدار العام أثناء تخزينها.

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ومن المقرر أن يتفقد الرئيس أعمال محور جرجا الممتد بطول 10 كم ويربط طريقي القاهرة - أسوان الزراعي الشرقي والغربي، كما سـيفتتح كوبري طهطا بسوهاج وكوبري الكباش 2 بالأقصر، ومشروعات استصلاح 43 ألف فدان بصحراء منطقة المراشدة، بالإضافة إلى افتتاح كوبري نجع حمادي أعلى خط السكك الحديدية، ويتفقد صوامع وهناجر تخزين القمح بالمحافظة. 

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التحرير

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