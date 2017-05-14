بث مباشر| السيسي يفتتح مشاريع خدمية في قنا

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة قنا، لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، وذلك ضمن المشروعات المجمعة التي سيفتتحها لوزارات النقل والكهرباء والزراعة خلال زيارته للصعيد.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس أعمال محور جرجا الممتد بطول 10 كم ويربط طريقي القاهرة - أسوان الزراعي الشرقي والغربي، ويفتتح كوبري طهطا بسوهاج وكوبري الكباش 2 بالأقصر، ومشروعات استصلاح 43 ألف فدان بصحراء منطقة المراشدة، بالإضافة إلى افتتاح كوبري نجع حمادي أعلى خط السكك الحديدية، ويتفقد صوامع وهناجر تخزين القمح بالمحافظة.