محافظ القليوبية يناقش سبل إمداد منطقة الخانكة الاستثمارية بالمرافق

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ورشة عمل، اليوم الأحد، لمناقشة كيفية إمداد المنطقة الاستثمارية الصناعية على مساحة 36 فدان بمركز الخانكة بالمرافق، بحضور رئيسي شركتي "مياه الشرب والكهرباء" بالقليوبية، والمسؤولين بهذين القطاعين.

ووجه "عشماوي" الحضور بعمل تصميم مبدئي للمنطقة بالكامل، لمعرفة حجم القدرات والاستثمارات التي تحتاجها المنطقة الصناعية لترفيقها داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء 60 مصنع للمشروعات الصغيرة على مساحة من 300 إلى 400 متر لكل مصنع، بالإضافة إلى إنشاء 80 مصنعا للمشروعات المتوسطة على مساحة من 800م2 لكل مصنع بالإضافة إلى إنشاء مدرسة صناعية وجراج سيارات ومنطقة للجمارك بالإضافة إلى مسجد كبير ومساكن.

كما ناقش، المحافظ، مشروع الصرف الصحي لمنطقة الشاليهات بالقناطر الخيرية لجزيرة الأهالي، والشعير، ومنطقة دار الكتب، مشيرًا إلي مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لتخصيص قطعتين أرض لإنشاء محطة صرف صحي ومعالجة عليها، وعمل إجراءات نزع الملكية في أقرب وقت ممكن، لتوصيل الصرف الصحي للمنطقة بالكامل.