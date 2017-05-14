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بالصور.. اجتماع كبار قيادات "الداخلية" لتأمين زيارة السيسي لسوهاج

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مصراوي Masrawy

اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (1)اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (1)

اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (2)اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (2)

اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (3)اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (3)

اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (4)اجتماع امني لتأمين زيارة الرئيس لسوهاج (4)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عقد اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات المديرية والضباط المعنيين بخدمة تأمين زيارة الرئيس عبد الفتاح لافتتاح محور جرجا في المحافظة.

واستعرض مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد خلال الاجتماع أهم نقاط الخدمة، وموعد انتظام الخدمات، والالتزام بها والظهور بالمظهر المشرف، وتأمين الأعماق والمسطح المائي والخدمات المرورية، وفتح باب النقاش بشان الأسئلة المطروحة أثناء الخدمة.

حضر اللقاء قيادات فرعي الأمن الوطني والأمن العام وقطاع الأمن المركزي.

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