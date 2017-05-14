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السيسي: عايز المواطن يبقي قلبه على البلد زي ما أنا قلبي عليه

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السيسي: عايز المواطن يبقي قلبه على البلد زي ما أنا قلبي عليه السيسي: عايز المواطن يبقي قلبه على البلد زي ما أنا قلبي عليه

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

قنا - عبدالرحمن القرشي ومادي غيث

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المصريين يستهلكون 18 مليون طن قمح في العام، تنتج منهم حوالي 8 ملايين طن، وتستورد الباقي، وذلك في تعليق منه على كلمة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية بقنا.

وأضاف السيسي موجهًا حديثه لوزير الزراعة: "اللى سامعك دلوقتى كل المصريين، لما أجى على القمح أقول يا مصريين إحنا بنطلع من 7 لـ8 مليون طن، وبنستورد كمان 10 مليون، بإجمالى 18 مليون طن، بنستهلكهم على مدار السنة، علشان الناس تبقى عارفة حجم الأمور ".

وتابع السيسي: "إحنا بنعمل اللقاءات دى مش بس علشان أعرف، ولكن الهدف إننا نقول للمصريين إحنا فين، لما أقول النهارده بستورد 10 مليون طن ورغيف العيش بيتكلف كذا، بإجمالى من 300 لـ400 مليون رغيف، يعرف إذا كانت حكومة بلده واقفه جنب شعبها ولاّ لأ، وحريصة عليه ولّا لأ، والهدف من هذا اللقاء هو بناء وعى حقيقى بحجم تحدياتنا، وعاوز المواطن وهو قاعد فى بيته يعرف الحكاية ماشية إزاى، ويبقى قلبه معايا زى ما أنا قلبى عليه".

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