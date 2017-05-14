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رسميا ماكرون يتسلم السلطة وأولاند يغادر الإليزيه

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رسميا ماكرون يتسلم السلطة وأولاند يغادر الإليزيه رسميا ماكرون يتسلم السلطة وأولاند يغادر الإليزيه

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

القاهرة- (مصراوي):

تسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا السلطات، ليكون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة.

والتقى ماكرون مع الرئيس السابق فرانسوا أولاند، و عقدا لقاء على انفراد، وسلمه شفرات السلاح النووي، ثم غادر قصر الإليزيه وسط صيحات وتحيات المتواجدين في محيط القصر.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون مجموعة من الاجتماعات اليوم، وسيعلن غدا اسم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد.

بدأت مراسم تسليم السلطة الساعة العاشرة صباح اليوم، في مرسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت الشرطة الفرنسية حوالي 1500 شرطي لتأمين المنطقة.

وكان ماكرون قد أعلن أن أول زيارة خارجية له ستكون غدا في ألمانيا، ومن المقرر أن يلتقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يعد إيمانويل ماكرون، 39 عاما، أصغر رئيسا في تاريخ فرنسا الحديث، وشغل خلال السنوات الماضية منصب وزير الاقتصاد في حكومة فرانسوا أولاند.

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