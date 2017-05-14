إمبريزا وفورستر.. تعرف على أسعار سيارات «سوبارو» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج فى السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "سوبارو" اليابانية خلال الفترة الأخيرة..

XV

سوباروXV هي سيارة ذات خمس أبواب "كروس أوفر" تصدر بثلاث محركات، الأول بسعة 1600 سي سي ويعطي قوة 114 حصان وبناقل حركة لاين أرترونيك Lineartronic "أوتوماتيك دائم التعشيق" والثاني بسعة 2000 سي سي بقوة 150 حصان، بناقل حركة ست سرعات مانيوال لاين أرترونيك والثالث بسعة 2000 سي سي بقوة 150 حصان، بناقل حركة لاين أرترونيك، وتتراوح أسعار السيارة "الكروس أوفر" في مصر بموديلاتها الحديثة من 2014 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 300 ألف وحتى 480 ألف جنيه.

إمبريزا

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إمبريزا تمتلك محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 112 حصان، وبناقل حركة دائم التغير "CVT"، بمعدل استهلاك وقود 7.1 لتر/ 100 كم، وتصدر بباقتين الأولى بنفس سمات المحرك المذكورة، والثانية بمحرك سعة 2000 سي سي وبقوة 148 حصان، وبناقل حركة دائم التغير"CVT"، كما تتمتع بالعديد من عوامل الأمان الخاصة بالمكابح من نظام عدم الانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني "EBD"، وتعرض بأسعار تتراوح من 90 ألف جنيه وحتى 280 ألف جنيه لموديلات 2006 وحتى 2016.

فوريستر

سوبارو فوريستر سيارة رياضية متعددة الاستخدام "SUV"، وتمتلك ثلاث أنواع من المحركات، الأول محرك 2000 سي سي أربعة سلندر ، يعطي قوة 150 حصان، والثاني رياضي بسعة 2500 سي سي أربعة سلندر بقوة 171 حصان، والثالث بسعة 2000 سي سي أربعة سلندر تربو ويعطي قوة 241 حصان، وجميعها بناقل حركة أوتوماتيك متعدد التعشيق "CVT"، وتعرض موديلاتها الحديثة من 2014 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 450 ألفًا وحتى 650 ألف جنيه.