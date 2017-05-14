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كونتي يؤكد استمراره مع تشيلسي واحتفاظه بنجوم الفريق

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كونتي يؤكد استمراره مع تشيلسي واحتفاظه بنجوم الفريق كونتي يؤكد استمراره مع تشيلسي واحتفاظه بنجوم الفريق

التحرير

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أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، على استمراره في صفوف تشيلسي الموسم المقبل، ورفض العروض المغرية لنادي إنتر ميلان لتولي المهمة الفنية للنيراتزوري، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح كونتي أنه بدأ عملًا جيدًا للغاية مع تشيلسي ويسعى لتطوير مستوى الفريق بشكل أكبر الموسم المقبل، معربًا في الوقت ذاته عن حرصه الشديد في الاحتفاظ بنجوم الفريق من أجل المشاركة بقوة في دوري أبطال أوروبا.

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وترغب العديد من الأندية في الحصول على خدمات كل من إيدين هازارد والحارس تيبو كورتوا، إلا أن كونتي يرفض هذا الأمر، خاصة أنه عمل معهما لمدة 9 أشهر، وفهموا بالفعل أفكاره وسيكون من الضروري الاحتفاظ بخدماتهما لتكوير الفريق أكثر وأكثر.

والجدير بالذكر أن مسؤولي تشيلسي يعتزمون الجلوس مع كونتي بعد مباراة البلوز وأرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 27 مايو المقبل، حيث سيعرض على المدرب الإيطالي تجديد تعاقده لأربع سنوات مقابل الحصول على ضعف أجره أي أن أجره السنوي سيصل إلى 13 مليون إسترليني في السنة.

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التحرير

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