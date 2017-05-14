صراع الليجا| ريال مدريد يصطدم بإشبيلية وبرشلونة في ضيافة لاس بالماس

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يواصل العملاقان برشلونة وريال مدريد سعيهما نحو التتويج بلقب الدوري الإٍسباني في الأمتار الأخيرة، وتحديدًا في الجولة رقم 37، حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط بـ84 نقطة مع أفضلية المواجهات المباشرة التي تضع البرسا في صدارة جدول الترتيب.

ويستقبل ريال مدريد على ملعب البيرنابيو نظيره إشبيلية الرابع برصيد 69 نقطة في مباراة لا مفر فيها من الخروج بالنقاط الثلاث للريال في مباراته الأخيرة هذا الموسم على ملعبه، ويعتبر المرينجي الفريق الوحيد اليذ نجح في تسجيل 6 أهداف أو أكثر في شباك الفريق الأندلسي في أخر 10 سنوات بل وحقق هذا الإنجاز في 3 مناسبات مختلفة.

وتمكن ريال مدريد في الجولة الماضية من التغلب على غرناطة برباعية نظيفة، ولم يتمكن الريال من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين منذ شهر ديسمبر الماضي، ويمتلك الريال أفضلية معنوية على أشبيلية هذا الموسم من خلال التغلب عليه في السوبر الأوروبي إلى جانب إقصاءه من كأس ملك إسبانيا.

ومن جانبه، أنهى إشبيلية سلسلة ريال مدريد دون هزائم الأطول في تاريخ أي نادي إسباني في جميع المسابقات بـ40 مباراة وذلك بالتغلب عليه في لقاء الدور الأول بنتيجة 2-1 في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وسيعول زيدان اليوم على خدمات مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواجه خصمه المفضل والذي سجل في شباكه من قبل 23 هدفا في جميع المسابقات إلى جانب المدافع سيرجيو راموس الذي سجل في أخر 3 مباريات أمام إشبيلية.

وفي إطار نفس الجولة يرحل برشلونة المتصدر لمواجهة لاس بالماس الـ14 برصيد 39 نقطة على ملعب جران كناريا في مباراة يهدف من خلالها رجال لويس إنريكي لتحقيق الإنتصار وإنتظار تعثر غريمهم ريال مدريد لتعزيز حظوظهم في الفوز باللقب.

ويعاني لاس بالماس من شح تهديفي في أخر 3 مباريات تعرضوا فيها للهزيمة، ومن جانبه لم يخسر برشلونة من لاس بالماس في الدوري منذ شهر فبراير من عام 1986، بل وفاز البرسا في أخر 5 مباريات في الدوري يسجل تهديفي وصل إلى 20 هدف أي بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة.

ويبتعد برشلونة بفارق 4 أهداف عن أفضل سجل تهديفي حققه الفريق تحت قيادة لويس إنريكي برصيد 112 هدفا في موسم 2015- 2016، وبإمكان البرسا تحطيم هذا الرقم في ظل الهشاشة الدفاعية للاس بالماس الذي حافظعلى نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط في أخر 19 مباراة خاضها في الدوري.

وسيعول لويس إنريكي اليوم على خدمات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من خارج المنطقة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 9 أهداف، بل وأصبح أول لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 هذا الموسم أيضا، وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

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ألافيس- سيلتا فيجو الساعة 16:00

إيبار- سبورتينج خيخون الساعة 20:00

لاس بالماس- برشلونة الساعة 20:00

ريال بيتيس- أتلتيكو مدريد الساعة 20:00

فياريال- ديبورتيفو لاكورونيا الساعة 20:00

ريال سوسيداد- مالاجا الساعة 20:00

ريال مدريد- إشبيلية الساعة 20:00

أتلتيك بلباو- ديبورتيفو ليجانيس الساعة 20:00