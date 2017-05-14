يوفنتوس يبحث عن التتويج الرسمي بالكالتشيو من أرض «الذئاب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستقبل روما صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة، نظيره يوفنتوس المتصدر برصيد 85 نقطة، على ملعب الأولمبيكو في مباراة سيكون الفوز بها لرجال ماسيمليانو أليجري كافيًا للتتويج بلقب الكالتشيو هذا الموسم، قبل جولتين من النهاية.

ونجح يوفنتوس في الفوز على ورما في 5 مباريات من آخر 7 جمعت بين الفريقين، حيث تعادل في مباراة وخسر أخري وتمكن من التسجيل في جميع تلك المواجهات، ومن جانبه لم يخسر روما على ملعبه من اليوفي سوى في مباراة واحدة فقط في أخر 5 مواجهات على الأولمبيكو، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

ولم يحصل روما سوى على نقطة وحيدة من آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وآخر مرة فشل فيها ذئاب العاصمة في تحقيق الانتصار على ملعبهم في 3 مباريات متتالية تعود إلى شهر مارس من عام 2015، ومن جانبه تعادل اليوفي في آخر مباراتين ولم يسبق له أن تعادل في 3 مباريات على التوالي منذ شهر مارس من عام 2012.

شاهد أيضا

ويعول روما كثيرًا على مقاعد البدلاء، فالهدف الذي سجله ستيفان الشعرواي في شباك ميلان الجولة الماضية هو الهدف العاشر لبدلاء روما هذا الموسم كأكثير فريق يسجل لاعبوه البدلاء أهدفا هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ومن جانبه سجل المهاجم البوسني إيدين دجيكو 27 هدفا في الدوري هذا الموسم من بينهم هدف وحيد من علامة الجزاء، ومنذ موسم 1994- 1995 شهد الدوري الإيطالي تسجيل لاعبين فقط 26 هدفا بدون ضربات جزاء وهم لوكا توني في موسم 2005- 2006 وجونزالو هيجواين الموسم الماضي.

ويعد إيدين دجيكو وجونزالو هيجوايين أكثر لاعبي الدوري الإيطالي تسجيلا للأهداف في أول 15 دقيقة من المباراة بواقع 6 أهداف للبوسني و5 للأرجنتيني، ويحتاج هيجواين لتسجيل هدف وحيد ليصبح أول لاعب من السيدة العجوز يسجل أكثر من 25 هدفا في الموسم منذ عمر سيفوري موسم 1960- 1961