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رئيس "زراعة النواب" يشكر السيسي على مشروع "المليون ونصف فدان"

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رئيس "زراعة النواب" يشكر السيسي على مشروع "المليون ونصف فدان" رئيس "زراعة النواب" يشكر السيسي على مشروع "المليون ونصف فدان"

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النائب هشام الشعيني

قنا - عبد الرحمن القرشي:

وجه النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح على الوفاء بوعده بزراعة المليون ونصف فدان لتنمية الزراعة في الصعيد.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، محصول القمح المزروع في منطقة المراشدة على مساحة 50 ألف فدان، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف "الشعيني" أن عودة الدولة للاهتمام بالقطاع الزراعي سيحدث طفرة كبيرة في التنمية، وسيرفع من سبل تحقيقها في جميع المجالات.

ويزور الرئيس السيسي محافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، بالإضافة إلى افتتاح مشروعات أخرى في الصعيد عبر الفيديو كونفرانس.

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