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أحمد مرعي.. رحلة العالمي المغمور في الفن السابع

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أحمد مرعي.. رحلة العالمي المغمور في الفن السابع أحمد مرعي.. رحلة العالمي المغمور في الفن السابع

التحرير

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أجمع النقاد على عدم حصوله على فرصة حقيقية يستعرض من خلالها موهبته الفذّة في التمثيل، التي لم يعرف مفتاحها سوى المخرج العالمي الراحل شادي عبد السلام، لذا رحل ولم يترك إرثّا فنيًّا يضمن له حق البقاء في أذهان الجمهور، ورغم أن السينما كانت طريقه إلى العالمية، إلا أن التليفزيون استحوذ على معظم مشاركاته التمثيلية.

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إنه الفنان الراحل "أحمد جلال بسيوني مرعي"، أو كما عرفه الجمهور بـ"أحمد مرعي" والد أحد أشهر مهندسي الديكور في السينما المصرية وهو "صلاح مرعي"، والمولود في 14 مايو 1942 بقرية لدواخلية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حيث عشق الفن ما دفعه للاتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والحصول على درجة البكالوريوس منه عام 1965.

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عمل الراحل معيدّا في المعهد لفترة بعد تخرجه، ثم اتجه إلى التمثيل في مسرح الجيب، إلا أن انطلاقته الحقيقية جاءت بعد مشاركته في فيلم "النصف الآخر" عام 1967، ليشارك بعدها في فترة السبعينيات بالعديد من الأعمال الفنية.

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برع "مرعي" في الأعمال التاريخية والدينية، وقدم العديد من المسلسلات الناجحة، ومنها: "أحمد بن ماجد، والمتنبي، ومحمد الفاتح، وعنترة"، بجانب مشاركته بدور "زيد بن حارثة"، في الفيلم العالمي "الرسالة" عام 1977 الذي كان يحكي قصة الرسالة النبوية التي جاءت بالإسلام، وشارك في بطولة النسخة العربية أمام عبدالله غيث وحمدي غيث.

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ومن أنجح أعماله أيضًا فيلم "المومياء" الذي قام ببطولته في عام 1969 أمام نادية لطفي ومحمد نبيه وشفيق نور الدين وأخرجه شادي عبد السلام، حيث تناول الفيلم قضية سرقة الآثار المصرية من خلال قصة حقيقية حدثت في أواخر القرن الثامن عشر وتحديدًا عام 1871.

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حصد الراحل خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، ومنها جائزة أحسن ممثل عام 1969 عن فيلم "3 وجوه للحب" الذي شارك في بطولته أمام عزت العلايلي وسميرة محسن، بجانب تكريمه في عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.

تزوج "مرعي" من خارج الوسط الفني، وأنجب ابنيه "سعيد وصلاح"، ولكنه رحل في سن مبكرة يوم 16 يوليو 1995 عن عمر ناهز 53 عامًا.

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التحرير

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