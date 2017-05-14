بدأ حياته «عازفًا» ونصحه «جاهين» بالتمثيل.. 15 معلومة عن شريف مينر

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من عازف على آلة "الدرامز" إلى ممثل محترف يجيد أداء الأدوار على اختلاف ألوانها، رحلة طويلة في عالم الفن ما كانت أن تحدث لولا ظهور أشخاص في حياته أقنعوه بأن عزف "الدرامز" ليس الطريق الأمثل إلى نجاحه، وإنما التمثيل الذى استحوذ على ملامحه، وقد صدقت النبوءة وتمكن من لفت أنظار الجمهور له منذ الظهور الأول في فيلم "الاحتياط واجب".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان شريف منير.

1- اسمه بالكامل شريف أحمد منير.

2- ولد فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية يوم 14 مايو 1959، أي أنه يبلغ من العمر 58 عامًا.

3- بدأ حياته الفنية عازفًا على آلة الدرامز عام 1983.

4- جمعته علاقة وطيدة بالشاعر الراحل صلاح جاهين، وهو من شجعه على دراسة التمثيل بعد أن لمس فيه الموهبة.

5- تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1986.

6- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "الاحتياط واجب" عام 1983، بطولة أحمد زكي ومديحة كامل وليلى طاهر وأبو بكر عزت.

7- أول مشاركاته التليفزيونية كانت من خلال مسلسل "وتفضلوا بقبول الحب"، إلا أن الانطلاقة الحقيقة له كانت في مسلسل "ليالي الحلمية"، مع كوكبة من نجوم الدراما، منهم: "يحيى الفخرانى، وصلاح السعدنى، وصفية العمرى".

8- حقق شريف منير شهرة واسعة بعد تجسيد شخصية "يوسف النجار" فى فيلم "الكيت كات" عام 1991 مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقال إن المشهد الأخير من ذلك الفيلم كان ارتجاليًّا بينه وبين الفنان الكبير بعد سقوطهما في النيل.

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9- شارك في 4 مسرحيات ناجحة هي: "حزمني يا، ألابندا، وكده أوكيه، ورد قرضي".

10- من أشهر أعماله التليفزيونية: "بكيزة وزغلول، على باب الوزير، ذئاب الجبل، قلب ميت، الصفعة، برا الدنيا، الزيبق"، بجانب أفلام منها: "شورت وفانلة وكاب، قص ولزق، سهر الليالي، اللبيس، نقطة رجوع، والتوربيني".

11- من أقوى الأعمال السينمائية التي شارك بها كان فيلم "ولاد العم" مع كريم عبد العزيز ومنى زكي، حيث جسّد شخصية ضابط الموساد الإسرائيلي "دانيال"، وعن قبوله لذلك الدور رغم خطورته على شعبيته قال: "من طبيعتي أن أقدم دائمًا الأدوار المركبة الصعبة، وهذا الدور موجود في حدوتة تغري أي فنان والناس النهارده أصبح لديها وعي كبير في الفصل ما بين الممثل وما يقدمه علي الشاشة عشان كده لم أخف من أن الناس تكرهني في دور دانيال الإسرائيلي"، وذلك خلال حوار صحفي في مجلة "صباح الخير".

12- تعرض لعاصفة من الهجوم بعدما أذاعت القناة العاشرة الإسرائيلية لقاء تليفزيوني له يصف فيه إسرائيل بالدولة الرائعة عقب عرض فيلم "ولاد العم"، لكنه خرج موضحًا حقيقة ذلك اللقاء الذي سجله مع قناة إسبانيا، وذكر فيه أن الفيلم أظهر إسرائيل أنها دولة نظيفة وجميلة من الخارج فقط، لكنها في الحقيقة تقوم على أفكار عنصرية قبيحة، إلا أن القناة الإسرائيلية اقتطعت الكلام من سياقه وصدرت العنوان بما يخدم مصالحها.

13- يخجل من أداء مشاهد الجنس ويشترط وجودها في أضيق الحدود، قائلًا: "بصراحة بقدر المستطاع لو مقدمتش دور فيه مشاهد جنس يكون أفضل لأني باتكسف جدًّا، لكن لو الدور أو الدراما مش هينفع إلا بهذه المشاهد ممكن أعملها، لكن فيه حاجات باتكسف منها، ولو قدمت ده علي الشاشة هشترط أنه يتكتب علي الفيلم للكبار فقط".

14- تزوج في بداية حياته من السيدة "ناهد" التي أنجب منها أسماء وفؤاد، ولكنها توفيت بعد إصابتها بمرض السرطان.

15- تزوج للمرة الثانية من نجمة الإعلانات والكليبات "لورا" والتي شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، مثل "أرض الخوف، وسوق المتعة"، ومنها أنجب ابنتيه "فريدة وكاميليا".