مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس(صور)

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية لعدد من كنائس المحافظة.

وشدد "العراقي" على يقظة القوات، وتوسيع دائرة الاشتباه، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وحرص مدير أمن الجيزة، على التأكد من تنفيذ التعليمات الموضوعة من قبل اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خاصة الحرم الآمن، وتفعيل دور كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية.