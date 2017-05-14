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مصر تدعم مرشح إثيوبيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

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مصر تدعم مرشح إثيوبيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية مصر تدعم مرشح إثيوبيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

التحرير

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عكف وزير الخارجية الإثيوبي السابق الدكتور تادروس أدهانوم، المرشح الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، بزيارة القاهرة أمس واليوم، وذلك ضمن حملته الانتخابية  للمنصب الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، كان في استقبال المسؤول الإثيوبي بمطار القاهرة، حيث نقل إليه تحيات وتقدير وزير الخارجية سامح شكري.

واوضح "البيان" أن شكري أكد على دعم  الكامل للمرشح الإثيوبي باعتباره مرشحًا عن القارة الأفريقية.

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كما نقل السفير إدريس إلى الوزير الإثيوبي السابق توجيهات وزير الخارجية للوفد المصري في جنيف بالتنسيق المكثف مع الوفود الأفريقية لدعم مرشح أفريقيا الذي يتميز بالخبرة والكفاءة.

 

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