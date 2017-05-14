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السيسي يصل قنا لافتتاح بعض المشاريع الخدمية

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السيسي يصل قنا لافتتاح بعض المشاريع الخدمية السيسي يصل قنا لافتتاح بعض المشاريع الخدمية

التحرير

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة قنا، لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، ضمن المشروعات المجمعة التى سيفتتحها اليوم، لوزارات النقل والكهرباء والزراعة خلال زيارته للصعيد.

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كما أنه من المقرر أن يتفقد الرئيس أعمال محور جرجا الممتد بطول 10 كم ويربط طريقى القاهرة - أسوان الزراعى الشرقى والغربى، ويفتتح كوبرى طهطا بسوهاج وكوبرى الكباش 2 بالأقصر، ومشروعات استصلاح 43 ألف فدان بصحراء منطقة المراشدة، بالإضافة إلى افتتاح كوبرى نجع حمادى أعلى خط السكك الحديدية، ويتفقد صوامع وهناجر تخزين القمح بالمحافظة.

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التحرير

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