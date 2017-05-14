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فرانسوا أولاند يسلم إيمانويل ماكرون الشفرة النووية

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فرانسوا أولاند يسلم إيمانويل ماكرون الشفرة النووية فرانسوا أولاند يسلم إيمانويل ماكرون الشفرة النووية

مصراوي Masrawy

فرانسوا أولاند يسلم إيمانويل ماكرون الشفرة النووية

القاهرة- (مصراوي):
سلّم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند شفرات السلاح النووي لخليفته إيمانويل ماكرون، في لقاء عقداه على انفراد، ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من إعلان نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، بفوزه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وعقد أولاند وماكرون لقاء على انفراد في قصر الإليزيه، قبل تسليمه الشفرات النووية.

بدأت مراسم تسليم السلطة الساعة العاشرة صباح اليوم، في مرسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت الشرطة الفرنسية حوالي 1500 شرطي لتأمين المنطقة.
وكان ماكرون قد أعلن أن أول زيارة خارجية له ستكون غدا في ألمانيا، ومن المقرر أن يلتقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يعد إيمانويل ماكرون، 39 عاما، أصغر رئيسا في تاريخ فرنسا الحديث، وشغل خلال السنوات الماضية منصب وزير الاقتصاد في حكومة فرانسوا أولاند.

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