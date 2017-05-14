التموين تلزم الشركات والمصانع بتدوين السعر على عبوات السكر والأرز

مصراوي Masrawy

كتب - هاني سمير:

أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والموردة للسكر والأرز بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة.

ونص القرار على أنه يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية تخزين او عرض او بيع السكر والأرز دون أن يكون مدونًا عليها سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وذكر القرار أن المهلة الممنوحة من الحكومة للجهات المعنية انتهت في 15 أبريل الماضي.